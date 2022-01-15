Посольство России назвало вбросом заявления США о «вторжении» на Украину

Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину информационным давлением, сообщает «РИА Новости».



Российское посольство отметило, что США описывают сценарии подобных провокаций в деталях, приводя даты начала «операций», однако не приводят никаких доказательств. Это лишь «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.

В дипмиссии указали, что все проходит о одному сценарию: вбрасывается сенсация, повторяется прессой и превращается в главный инфоповод.

Недавно заявление о том, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. С заявлением о том, что РФ ищет повод для вторжения на Украину, выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Фото: pxhere.com

На этой неделе сенаторы Демократической партии США предложили ввести новые санкции против России и лично президента страны Владимира Путина в случае потенциального вторжения на Украину.

Маргарита Головатенко