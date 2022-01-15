Россияне Гайтюкевич и Мордасов заняли третье место в чемпионате Европы по бобслею в соревнованиях двоек
Российские спортсмены Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по бобслею в соревнованиях двоек, проходящего в Санкт-Морице в Швейцарии. Об этом сообщают «РИА Новости».
Первое место заняли Франческо Фридрих и Торстен Маргис из Германии, второе — тоже немцы Йоханнес Лохнер и Канди Бауэр.
Соревнования проходят совместно с последним этапом Кубка мира. По его итогам Гайтюкевич и Мордасов стали четвертыми.
Накануне российский фигурист Марк Кондратюк победил на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Ранеефигуристка из Казани Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы.
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