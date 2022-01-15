Россияне Гайтюкевич и Мордасов заняли третье место в чемпионате Европы по бобслею в соревнованиях двоек

Российские спортсмены Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по бобслею в соревнованиях двоек, проходящего в Санкт-Морице в Швейцарии. Об этом сообщают «РИА Новости».

Первое место заняли Франческо Фридрих и Торстен Маргис из Германии, второе — тоже немцы Йоханнес Лохнер и Канди Бауэр.

Соревнования проходят совместно с последним этапом Кубка мира. По его итогам Гайтюкевич и Мордасов стали четвертыми.

Фото: rusbob.ru

Накануне российский фигурист Марк Кондратюк победил на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Ранеефигуристка из Казани Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы.

Дарья Акимова