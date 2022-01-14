Россиянин Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Марк Кондратюк победил на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Соревнования проходили в Таллине.

Спортсмен исполнил три четверных прыжка в произвольной программе. По итогам двух программ он набрал 286,56 балла: 99,06 и 187,50 — за короткую и произвольную соответственно. Второе место занял итальянец Даниэль Грассель (274,48: 91,75 + 182,73), третье — латвиец Денис Васильев (272,08: 90,24 + 181,84), передает «РИА Новости».

Вчера россиянка Камила Валиева установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила за прокат 90,45 балла и заняла 1-е место.

