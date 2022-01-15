В Челнах третьи сутки идут поиски пропавшего 11-летнего мальчика

В Набережных Челнах уже третьи сутки продолжаются поиски пропавшего 11-летнего мальчика Святогора Оськина. Об этом сообщают в группе «ПСО Челны поиск «Василиса».

Святогор пропал 12 января, когда ушел в школу. Полиция объявила ребенка в розыск.

Рост мальчика примерно 140 сантиметров, он имеет худощавое телосложение, оливковые глаза, короткие русые волосы. Был одет в черно-серую болоньевую куртку до колен с камуфлированным рисунком, черную шапку, школьные брюки и зимние кроссовки с белой подошвой.

Всем тем, кто обладает какой-либо информации о пропавшем мальчике, просьба звонить по номерам +7 927 434-77-88 и +7 927 412-69-99.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в Казани мальчик 10 лет не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской. Его разыскивала полиция вместе с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт». Впоследствии ребенок был найден.

Дарья Акимова