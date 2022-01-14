Пропавшего в Казани 10-летнего мальчика нашли
Пропавшего в Казани 10-летнего Владислава Хасанова нашли. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РТ.
Информацию подтвердил поисковый отряд «Лиза Алерт». Ребенок жив.
О его пропаже стало известно сегодня днем. Ребенок не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской.
Мальчика разыскивали полицейские совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт». Они изучали записи камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев, которые видели ребенка в последнее время.
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