Пропавшего в Казани 10-летнего мальчика нашли

Фото: Максим Платонов (архив)

Пропавшего в Казани 10-летнего Владислава Хасанова нашли. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Информацию подтвердил поисковый отряд «Лиза Алерт». Ребенок жив.

Фото: vk.com/la_tatarstan

О его пропаже стало известно сегодня днем. Ребенок не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской.



Мальчика разыскивали полицейские совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт». Они изучали записи камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев, которые видели ребенка в последнее время.

