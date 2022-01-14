Новости происшествий

17:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Пропавшего в Казани 10-летнего мальчика нашли

16:53, 14.01.2022
Пропавшего в Казани 10-летнего мальчика нашли
Фото: Максим Платонов (архив)

Пропавшего в Казани 10-летнего Владислава Хасанова нашли. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Информацию подтвердил поисковый отряд «Лиза Алерт». Ребенок жив.

Фото: vk.com/la_tatarstan

О его пропаже стало известно сегодня днем. Ребенок не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской.

Мальчика разыскивали полицейские совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт». Они изучали записи камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев, которые видели ребенка в последнее время.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также