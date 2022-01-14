В Казани ищут 10-ленего мальчика, не вернувшегося домой из школы

В Казани идут поиски десятилетнего мальчика, который не вернулся домой со школы, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Татарстане.



Мальчик — Владислав Хасанов, не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской. Рост мальчика — 144 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: черная куртка, черные классические брюки, черные ботинки, темно-синяя шапка. С собой у школьника был рюкзак, на котором изображен белый мяч.

Имеющих какие-либо сведения, которые могут посодействовать поиску, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по телефону 112.

Маргарита Головатенко