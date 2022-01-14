Все наружные службы полиции Казани ориентированы на розыск 10-летнего мальчика

В Казани все наружные службы полиции ориентированы на розыск 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Поиски пропавшего Владислава Хасанова активно ведутся. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выехали в школу для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас полицейские совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» ищут ребенка, изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев, которые видели мальчика в последнее время.

О его пропаже стало известно сегодня днем. Ребенок не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской.



Рост мальчика — 144 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: черная куртка, черные классические брюки, черные ботинки, темно-синяя шапка. С собой у школьника был рюкзак, на котором изображен белый мяч.

Татьяна Леухина