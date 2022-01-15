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В Татарстане первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 2 319 085 человек

13:09, 15.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 2 319 085 человек
Фото: realnoevremya.ru

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Татарстане привиты 2 319 085 человек, сообщили в Минздраве Татарстана.

За сутки вакцину получили 7 302 жителя республики. Из общего числа вакцинированных 1 866 402 получили вторую дозу препарата. Повторную вакцинацию прошли 150 206 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 5,3 тысячи человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что в стране не намерены отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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