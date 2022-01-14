За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 5,3 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 311 783 человека. Об этом сообщает Минздрав РТ.

По данным ведомства, за последние сутки вакцинировались 5 305 жителей республики. Завершили полный курс вакцинации 1 866 352 татарстанца.

Фото: Максим Платонов

Сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в республике повторной вакцинации подлежат, но не прошли ее 235 457 человек.

За минувшие сутки в РТ выявили 114 новых случаев COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 44 072 татарстанца. Выздоровели за весь период 37 452 человека, в том числе 97 — за прошедшие сутки.



Диана Жиленкова