Мурашко: Риск повторно заболеть COVID-19 вырос в пять раз

Риск повторного заболевания COVID-19 ранее составлял менее одного процента, но при заболевании «омикроном» вырастает в пять раз. Об этом предупредил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Развитие осложнений при новом варианте коронавируса возможно в течение трех-четырех дней, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане подтвердился случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Состояние здоровья пациента не вызывает опасений.



Татьяна Леухина