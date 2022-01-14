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Мурашко: Риск повторно заболеть COVID-19 вырос в пять раз

19:59, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко: Риск повторно заболеть COVID-19 вырос в пять раз
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Риск повторного заболевания COVID-19 ранее составлял менее одного процента, но при заболевании «омикроном» вырастает в пять раз. Об этом предупредил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Развитие осложнений при новом варианте коронавируса возможно в течение трех-четырех дней, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане подтвердился случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Состояние здоровья пациента не вызывает опасений.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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