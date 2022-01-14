Житель Татарстана заболел одновременно гриппом и коронавирусом

В Минздраве Татарстана подтвердили, что житель республики заболел одновременно гриппом и коронавирусом.

— Действительно, у нас поступил пациент, сейчас находится на этапе лечения. Его состояние опасений не вызывает, — сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, это еще один повод вакцинироваться.

— Иных защит, кроме как вакцинации — вообще не существует, — заметил он.