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Житель Татарстана заболел одновременно гриппом и коронавирусом

10:17, 14.01.2022
Житель Татарстана заболел одновременно гриппом и коронавирусом
Фото: mos.ru

В Минздраве Татарстана подтвердили, что житель республики заболел одновременно гриппом и коронавирусом.

— Действительно, у нас поступил пациент, сейчас находится на этапе лечения. Его состояние опасений не вызывает, — сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, это еще один повод вакцинироваться.

— Иных защит, кроме как вакцинации — вообще не существует, — заметил он.

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