Дмитрий Сотников рассказал о гонке «Дакар-2022»
Пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников поделился впечатлениями о том, как проходил ралли-марафон «Дакар-2022» в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте команды.
По словам Сотникова, гонка выдалась напряженной и очень отличалась от двух предыдущих в Саудовской Аравии. «Дакар-2022» начался с тяжелейших спецучастков в песках. Расслабиться экипаж не мог до самого последнего километра.
Помимо этого, он отметил, что у команды новый грузовик, над созданием которого они работали весь прошлый год.
Сегодня экипаж Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем «Дакара» в зачете грузовиков. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина с победой команды на ралли.
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