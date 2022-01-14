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Дмитрий Сотников рассказал о гонке «Дакар-2022»

18:01, 14.01.2022
Дмитрий Сотников рассказал о гонке «Дакар-2022»
Фото: kamazmaster.ru

Пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников поделился впечатлениями о том, как проходил ралли-марафон «Дакар-2022» в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте команды.

По словам Сотникова, гонка выдалась напряженной и очень отличалась от двух предыдущих в Саудовской Аравии. «Дакар-2022» начался с тяжелейших спецучастков в песках. Расслабиться экипаж не мог до самого последнего километра.

Помимо этого, он отметил, что у команды новый грузовик, над созданием которого они работали весь прошлый год.

Фото: kamazmaster.ru

Сегодня экипаж Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем «Дакара» в зачете грузовиков. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина с победой команды на ралли.

Дарья Акимова
Спорт Татарстан

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