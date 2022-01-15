Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до -12 градусов
В субботу, 15 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Местами сильный снег, в отдельных районах метель.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывами сильный до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -7... -12 градусов. В Казани ожидается от -8 до -10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -8 до -11 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.Общество Татарстан
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