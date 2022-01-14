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Силуанов: план борьбы с коронавирусом профинансируют в полном объеме

14:34, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Силуанов: план борьбы с коронавирусом профинансируют в полном объеме
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ближайшее время правительство представит план борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

План скоро будет обнародован. Его профинансируют в полном объеме, сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.

По словам Силуанова, Минфин уложится в параметры бюджета, принятые на 2022 год, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» особенно важен усиленный контроль работы кол-центров службы 122.

Маргарита Головатенко
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