Силуанов: план борьбы с коронавирусом профинансируют в полном объеме

В ближайшее время правительство представит план борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.



План скоро будет обнародован. Его профинансируют в полном объеме, сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.

По словам Силуанова, Минфин уложится в параметры бюджета, принятые на 2022 год, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» особенно важен усиленный контроль работы кол-центров службы 122.

Маргарита Головатенко