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Чернышенко: при распространении «омикрона» особенно важен усиленный контроль работы кол-центров службы 122

12:56, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Чернышенко: при распространении «омикрона» особенно важен усиленный контроль работы кол-центров службы 122
Фото: Максим Платонов

В связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» особенно важен усиленный контроль работы кол-центров службы 122. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что данная служба позволяет местному населению оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы в короткие сроки получить необходимую помощь.

Фото: realnoevremya.ru

«Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объемом 700 млн рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», — добавил вице-премьер.

За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 952 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 10 747 125 человек, а выздоровевших — до 9 809 300 человек.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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