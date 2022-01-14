Чернышенко: при распространении «омикрона» особенно важен усиленный контроль работы кол-центров службы 122

Фото: Максим Платонов

В связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» особенно важен усиленный контроль работы кол-центров службы 122. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Он отметил, что данная служба позволяет местному населению оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы в короткие сроки получить необходимую помощь.

Фото: realnoevremya.ru

«Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объемом 700 млн рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», — добавил вице-премьер.

За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 952 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 10 747 125 человек, а выздоровевших — до 9 809 300 человек.

Диана Жиленкова