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В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки

11:35, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 952 человека, сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, число зараженных выросло до 10 747 125 человек, а выздоровевших — до 9 809 300 человек.

Зафиксировано 739 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 319 911 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В России вчера выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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