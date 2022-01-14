В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 952 человека, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, число зараженных выросло до 10 747 125 человек, а выздоровевших — до 9 809 300 человек.
Зафиксировано 739 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 319 911 человек.
В России вчера выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом.
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