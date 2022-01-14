Миротворцы ОДКБ из Армении, Киргизии и Таджикистана покинули Казахстан
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Армении, Киргизии и Таджикистана покинули Казахстан.
Военные из Армении покинули страну на трех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Таджикские миротворцы улетели на одном борту, так как ранее прибыли в Казахстан без боевой техники.
Подразделения киргизских вооруженных сил отправились на родину своим ходом, передает «РИА Новости».
Вчера ОДКБ объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Вывод будет продолжаться более недели.
Беспорядки в стране начались в начале месяца. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени».
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