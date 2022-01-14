Миротворцы ОДКБ из Армении, Киргизии и Таджикистана покинули Казахстан

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Армении, Киргизии и Таджикистана покинули Казахстан.

Военные из Армении покинули страну на трех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Таджикские миротворцы улетели на одном борту, так как ранее прибыли в Казахстан без боевой техники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подразделения киргизских вооруженных сил отправились на родину своим ходом, передает «РИА Новости».

Вчера ОДКБ объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Вывод будет продолжаться более недели.

Беспорядки в стране начались в начале месяца. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова