ОДКБ объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности завершила миротворческую миссию в Казахстане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.



13 января из Казахстана начался вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ, вывод будет продолжается в течение еще десяти дней.

В республике окончена и антитеррористическая операция: «Бандиты и террористы разгромлены. Остатки их бандформирований теперь пытаются укрыться от правосудия, уйти в подполье. Поэтому казахстанскими правоохранительными органами проводятся интенсивная зачистка и аресты подозреваемых в участии в беспорядках и заговоре, направленном на захват власти», — сказал он.

Станислав Зась отметил, что это «исключительно функции МВД Казахстана, Нацгвардии и органов безопасности, чем они и занимаются», а «миротворцы ОДКБ после успешного завершения своей миссии отправляются домой», информирует «Интерфакс».

Генсек ОДКБ на церемонии завершения миротворческой операции в Казахстане заявил, что обстановка в стране стабилизировалась. Антитеррористическая операция завершилась в 14 регионах Казахстана. «Красный» уровень террористической опасности отменен во всех регионах, кроме Алма-Аты, Алматинской и Джамбульской областей.

Маргарита Головатенко