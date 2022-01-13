ОКБ им. Симонова погасило задолженность по зарплате в размере 8,9 млн рублей
АО Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» погасило задолженность по заработной плате перед 148 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Сумма задолженности — 8,9 млн рублей.
Арбитражный суд Татарстана признал ОКБ им. Симонова банкротом. С середины марта предприятие находилось под наблюдением.
В январе собрание кредиторов АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» приняло решение не прекращать хозяйственную деятельность предприятия.
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