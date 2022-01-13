Новости общества

18:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ОКБ им. Симонова погасило задолженность по зарплате в размере 8,9 млн рублей

17:24, 13.01.2022
ОКБ им. Симонова погасило задолженность по зарплате в размере 8,9 млн рублей
Фото: okbsimonova.ru

АО Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» погасило задолженность по заработной плате перед 148 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Сумма задолженности — 8,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Арбитражный суд Татарстана признал ОКБ им. Симонова банкротом. С середины марта предприятие находилось под наблюдением.

В январе собрание кредиторов АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» приняло решение не прекращать хозяйственную деятельность предприятия.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленностьОПК Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также