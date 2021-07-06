ОКБ имени Симонова в Казани признали банкротом

Решением Арбитражного суда Татарстана казанское АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» признали банкротом.



28 июня собрание кредиторов решило ходатайствовать об открытии конкурсного производства. ОКБ хотело вынести на обсуждение вопрос о заключении мирового соглашения через проведение дополнительной эмиссии акций, но не был включен кредиторами в повестку собрания, сообщает «Коммерсант».

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С середины марта ОКБ находилось под наблюдением. Иск о банкротстве ОКБ подало АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О.В. Успенского в связи с долгом на сумму в 26 млн рублей. Арбитражный суд Москвы принял иск Министерства обороны РФ к ОКБ имени Симонована 643,8 млн рублей в ноябре 2019-го.

В декабре 2020-го суд подтвердил решение судов нижестоящих инстанций об удовлетворении иска Минобороны РФ о взыскании 4,5 млн рублей из требуемых 643,8 млн рублей.

Госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Минобороны был заключен между сторонами еще в 2014 году 26 ноября. ОКБ выполнило работы на сумму 3,1 млрд рублей, но ведомство начислило неустойку в размере 643,8 млн рублей за нарушение срока по выполнению одного из этапов работ за период с 1 декабря 2017 года по 8 мая 2019 года. Суд снизил неустойку до 4,5 млрд рублей.

Маргарита Головатенко