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Арбитражный суд начал банкротство ОКБ им. Симонова

14:21, 15.03.2021
Арбитражный суд начал банкротство ОКБ им. Симонова
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения в отношении научно-производственного объединения «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Об этом говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс».

Решение принято 10 марта. Временным управляющим утвержден Иван Пуляевский . Следующее судебное заседание по делу о банкротстве состоится 31 мая текущего года.

Иск о банкротстве ОКБ подало АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О.В. Успенского.

БизнесЭкономика Татарстан
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