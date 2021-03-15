Арбитражный суд начал банкротство ОКБ им. Симонова
Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения в отношении научно-производственного объединения «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Об этом говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс».
Решение принято 10 марта. Временным управляющим утвержден Иван Пуляевский . Следующее судебное заседание по делу о банкротстве состоится 31 мая текущего года.
Иск о банкротстве ОКБ подало АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О.В. Успенского.БизнесЭкономика Татарстан
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