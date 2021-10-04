Кредиторы ОКБ им. Симонова не одобрили прекращение хозяйственной деятельности должника

Состоялось собрание кредиторов АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», на котором конкурсный управляющий организации предоставил отчет о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства. На повестке дня также оказалось прекращение хозяйственной деятельности должника.

Большинством голосов было принято решение отнести к сведению отчет конкурсного управляющего, а также не прекращать хозяйственную деятельность должника.

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В конце сентября Минобороны РФ предъявило требования к организации и намерилось отсудить 57 миллионов рублей в рамках дела о банкротстве ОКБ.

В августе на предприятии нашли имущество на 1,5 миллиарда рублей. Банкротом ОКБ имени Симонова признал Арбитражный суд РТ в июле.

Диана Жиленкова