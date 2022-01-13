Скончался пассажир разбившегося в Удмуртии вертолета из Казани

Пассажир вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии в конце декабря прошлого года, Илья Хромов скончался. Об этом сообщает пресс-служба АО «Транснефть-Прикамье».

Хромов работал бортоператором в Удмуртском районном нефтепроводном управлении больше шести лет. 23 года служил в органах МВД Удмуртии, был отмечен Почетными грамотами МВД Удмуртии и России, награждался медалями МВД РФ «За отличие в службе», был внесен на Доску почета МВД Удмуртской Республики и являлся почетным донором России.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии 27 декабря 2021 года. На борту тогда находились два человека — Илья Хромов и пилот Дамир Гафуров. Их поиски велись почти 10 часов. Найти людей смог волонтер-одиночка. Гафуров скончался, а Хромова тогда госпитализировали в больницу с травмами и переохлаждением.

Дарья Акимова