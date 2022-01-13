Мурашко рассказал, когда лучше всего вакцинироваться от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда лучше всего стоит делать вакцину от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы Минздрава, это нужно делать в период снижения количества заражений. Таким образом, своевременно сформируется иммунитет.
Также министр добавил, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась в последние два месяца, а количество пациентов с коронавирусом за последние недели сократилось на 30%.
Накануне Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» поможет защититься от штамма «омикрон», и призвал всех граждан РФ ревакцинироваться.
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