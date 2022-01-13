Мурашко рассказал, когда лучше всего вакцинироваться от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда лучше всего стоит делать вакцину от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Минздрава, это нужно делать в период снижения количества заражений. Таким образом, своевременно сформируется иммунитет.

Также министр добавил, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась в последние два месяца, а количество пациентов с коронавирусом за последние недели сократилось на 30%.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» поможет защититься от штамма «омикрон», и призвал всех граждан РФ ревакцинироваться.

Дарья Акимова