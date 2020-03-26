Власти Казани назначили обсуждение проекта дороги-дублера Горьковского шоссе

Мэрия Казани определила даты проведения общественного обсуждения дороги от улицы Несмелова до трассы М-7, которая должна стать дублером Горьковского шоссе.

Обсуждение будет проходить онлайн с 26 марта по 30 апреля, на сайте мэрии.

В сборнике документов приложен и проект планировки, содержащий необходимые чертежи. Из приложения к постановлению следует, что общая протяженность дороги составит 6,2 км.

Ранее «Реальное время» писало, что на первый этап дороги-дублера планируется потратить почти 0,5 млрд рублей. Трасса проляжет через будущий экопоселок «Серебряный бор». Предполагается, что первый участок длиной 1,5 км сдадут уже в ноябре 2020 года.

Также стало известно, что альтернативный выезд из Казани может пройти по 400 дачным участкам.