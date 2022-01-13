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Почти во всех регионах Казахстана завершилась антитеррористическая операция

10:16, 13.01.2022
Почти во всех регионах Казахстана завершилась антитеррористическая операция
Фото: pixabay.com

В большинстве регионов Казахстана завершилась антитеррористическая операция и отменен «красный» уровень террористической опасности, сказано на сайте Комитета нацбезопасности страны.

Обстановка стабилизирована в 14 регионах. «Красный» уровень террористической опасности отменен во всех регионах, кроме Алма-Аты, Алматинской и Джамбульской областей.

Беспорядки в стране начались в начале января. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени». Вчера сообщалось, что вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится в течение 10 дней.

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева прокомментировала беспорядки в стране. Она выразила соболезнования семьям погибших, а также поблагодарила за слова поддержки, которые поступают ей и отцу, получившему множество сообщений от жителей разных регионов.

Маргарита Головатенко
Общество

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