Почти во всех регионах Казахстана завершилась антитеррористическая операция

В большинстве регионов Казахстана завершилась антитеррористическая операция и отменен «красный» уровень террористической опасности, сказано на сайте Комитета нацбезопасности страны.



Обстановка стабилизирована в 14 регионах. «Красный» уровень террористической опасности отменен во всех регионах, кроме Алма-Аты, Алматинской и Джамбульской областей.

Беспорядки в стране начались в начале января. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени». Вчера сообщалось, что вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится в течение 10 дней.

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева прокомментировала беспорядки в стране. Она выразила соболезнования семьям погибших, а также поблагодарила за слова поддержки, которые поступают ей и отцу, получившему множество сообщений от жителей разных регионов.

Маргарита Головатенко