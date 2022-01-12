Вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится в течение 10 дней

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции организации. Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он завершится в течение 10 дней. Об этом было объявлено на встрече Токаева с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ОДКБ приняла решение направить миротворческие силы в Казахстан 5 января — в тот момент, когда в стране вспыхнули массовые беспорядки. Токаев попросил организацию о помощи в связи с «террористической угрозой».



Вчера президент страны заявил, что попытка государственного переворота, которая была тщательно спланирована, в Казахстане не удалась.



Татьяна Леухина