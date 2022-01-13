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Младшая дочь Назарбаева прокомментировала беспорядки в Казахстане

09:37, 13.01.2022
Младшая дочь Назарбаева прокомментировала беспорядки в Казахстане
Фото: pixabay.com

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева прокомментировала беспорядки в стране. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших, а также поблагодарила за слова поддержки, которые поступают ей и отцу, получившему множество сообщений от жителей разных регионов.

«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — говорится в сообщении.

Вчера сообщалось, что вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится в течение 10 дней.

Беспорядки в стране начались в начале января. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество

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