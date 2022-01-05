Новости происшествий

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В частном доме в Казани произошел пожар — погибли двое

12:20, 05.01.2022
В частном доме в Казани произошел пожар — погибли двое
Фото: МЧС по РТ

5 января в жилом массиве Отары в Приволжском районе Казани произошел пожар в частном доме по ул. Дорожная, д. 9, сообщает МЧС по Татарстану.

В ходе тушения пожара обнаружили тела двух погибших, их личности устанавливаются. Предварительно среди погибших нет детей.

Горел одноэтажный кирпичный жилой дом, произошло частичное обрушение кровли. Открытое горение было ликвидировано на предварительной площади 100 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС по РТ

В Бугульме вчера днем произошел пожар в квартире пятиэтажки. В результате погиб один человек, еще трех спасли.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также