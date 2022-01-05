В частном доме в Казани произошел пожар — погибли двое
5 января в жилом массиве Отары в Приволжском районе Казани произошел пожар в частном доме по ул. Дорожная, д. 9, сообщает МЧС по Татарстану.
В ходе тушения пожара обнаружили тела двух погибших, их личности устанавливаются. Предварительно среди погибших нет детей.
Горел одноэтажный кирпичный жилой дом, произошло частичное обрушение кровли. Открытое горение было ликвидировано на предварительной площади 100 кв. м. Причина пожара устанавливается.
В Бугульме вчера днем произошел пожар в квартире пятиэтажки. В результате погиб один человек, еще трех спасли.
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