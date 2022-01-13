Из Казани запустят дополнительные поезда в аэропорт 26 января

26 января из Казани пустят дополнительные поезда до аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поезд №7602 отправится со станции Казань в 17.10 и прибудет в аэропорт в 17.43. Поезд №7603 отправится со станции Аэропорт в 21.40 и прибудет в столицу Татарстана в 22.00. Поезда будут следовать без промежуточных остановок. Изменения в расписании связаны с концертом в МВЦ «Казань Экспо».

С 1 января в Татарстане изменились маршруты пригородных поездов Казань — Паратск и Бирюли — Паратск.

