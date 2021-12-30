С 1 января изменится маршрут электричек Казань — Паратск и Бирюли — Паратск

С 1 января 2022 года меняются маршруты пригородных поездов Казань — Паратск и Бирюли — Паратск. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Оба маршрута сократятся до станции Васильево. Электричка Казань — Паратск последует со станции Васильево в 06:40, прибудет на станцию Паратск в 07:02. Поезд Бирюли — Паратск будет отправляться со станции Бирюли в 19:23, приезжать на станцию Васильево в 20:50.

Подробную информацию можно получить круглосуточно по телефону 8 (937) 625-04-33.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На днях стало известно, что с 1 января изменится порядок курсирования пригородного поезда №6357 Казань — Канаш.

Дарья Акимова