12% татарстанцев назвали обязательную вакцинацию главной трудностью при устройстве на работу в 2021 году

12% татарстанцев назвали обязательную вакцинацию от коронавируса основной трудностью при поиске работы в 2021 году, сообщает hh.ru.



Большинство соискателей из республики (60%) оказались недовольны тем, что компании редко приглашают их на собеседования (22% отметили, что получили после собеседования отказ). 36% не устраивает низкая зарплата, которую указывают в вакансиях, 34% отмечают, что зарплата не указана вообще.

16% жителей республики оказались недовольны местоположением потенциального работодателя, 12% сообщили, что им не нравится, когда предлагают только работу в офисе или полный день. 30% обратили внимание на недостаток информации и плохие отзывы о компании, еще 34% посетовали на то, что из текста вакансии неясны желания работодателя.

6% оказались недовольны потенциальным руководителем, с которым состоялось знакомство во время собеседования. 21% высказались о недостатке вакансий по их специальности, 12% опасаются отказа в приеме на работу из-за возраста. 24% признались, что сомневаются в наличии у них нужных навыков, и в этом заключается их сложность в поиске работы.

Лишь 3% опрошенных рассказали, что не сталкивались со сложностями при поиске работы и в вакансиях их все устраивает.

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Маргарита Головатенко