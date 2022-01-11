Эксперты выяснили, сколько готовы платить заведующим аптек в Казани и Челнах

Фото: Максим Платонов

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob узнали, на какую зарплату могут претендовать заведующие аптек в Казани и Набережных Челнах. С исследованием можно ознакомиться на их сайте.

Так, в столице Татарстана готовы платить в среднем 55 тысяч рублей в месяц, в Набережных Челнах — 53 тысячи рублей. При этом в декабре 2021 года зарплатный диапазон составлял в Казани от 67 до 112 тысяч рублей, в Челнах — от 65 до 105 тысяч рублей.

На высокий доход могут рассчитывать специалисты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы от 2 лет. Конкурентным преимуществом будет опыт управления несколькими аптеками сети одновременно.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре 2021 года в Татарстане самым большим спросом пользовалась вакансия продавца-кассира. По мнению специалистов, к увеличению спроса привело развитие e-commerce.



Дарья Акимова