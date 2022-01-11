В Татарстане 35 детей пострадали во время катания на тюбингах в новогодние каникулы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в новогодние праздники зарегистрировали 35 случаев травмирования детей во время катания на тюбингах. Статистику привела вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

С 30 декабря по 10 января в республике зарегистрировали 84 ДТП, в которых пострадали 17 детей, а двое несовершеннолетних погибли.

— Наша задача — беречь детей. Эта задача остается актуальной на весь период нашего взаимодействия в процессе мероприятий, выездов с детьми, организации их отдыха, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Итоги новогодних выходных в Татарстане — в материале «Реального времени».

Ранее врач травматолог-ортопед медико-санитарной части Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Руслан Масгутов объяснял, почему медики «проклинают» тюбинги.



Татьяна Леухина