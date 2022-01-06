Эксперт из Казани рассказал, почему детские травматологи проклинают «ватрушки»

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Тюбинг — самое травмоопасное средство для катания, предупредил врач травматолог-ортопед медико-санитарной части Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Руслан Масгутов. По его словам, «ватрушки» проклинают все детские травматологи.

— После появления «ватрушек» количество обращений в отделения травматологии выросло как минимум в два раза, — рассказал Масгутов.

За свою врачебную практику он сталкивался со многими обращениями после неудачного катания на тюбинге. Был случай, когда ребенок умер, получив перелом основания черепа и шейного отдела позвоночника.

— Он [тюбинг] не управляется ни ребенком, ни взрослым. Человек находится на высоте 20—30 сантиметров. В момент столкновения нет никаких шансов обезопасить себя: человек не может завалиться на бок, как это можно сделать, катаясь, к примеру, на ледянках, — объяснил казанский эксперт.

Фото: Максим Платонов (архив)

Масгутов посоветовал выбрать для катания не тюбинг, а ледянку. Родителей он призвал рассказать детям о правилах и технике безопасности, сообщается на медиапортале КФУ.

Об опасности «ватрушек» жителей Татарстана предупреждал и врач-травматолог ГКБ №7 Булат Зиатдинов. При этом он рассказал, что количество травм, полученных из-за катания на тюбингах, в республике заметно сократилось.



Татьяна Демина