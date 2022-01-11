В арбитраж поступили десятки заявлений от партнеров Набережночелнинского кранового завода

В суд поступило с десяток заявлений от партнеров Набережночелнинского кранового завода — после возбуждения уголовного дела на руководителя завода Марса Тимербулатова партнеры начали массово подавать иски в арбитраж.



Два заявления поступили уже в 2022 году. Так, группа компаний «Альтекс» предъявила заводу иск почти на 421 тысячу рублей, а Акционерный коммерческий банк «Держава» предъявил иск на самую крупную сумму изо всех — она превышает 12,2 миллиона.

Почти 1,5 млн рублей требует московское ООО «Траст Строй», казанское ООО «Профессиональные технологии» — 39 тысяч рублей. Компания «Металлинвест-Казань» подала два иска к НЧКЗ и елабужской Торгово-промышленной компании «Ресурс». Заявление на тех же ответчиков на 1,3 млн поступило от московского АО «Металлокомплект-М». Торговый дом Новолипецкого металлургического комбината предъявил почти 2,5 млн. Группа компаний «Демидов» из Новосибирска — 138 тысяч рублей пени по договору поставки, сообщает сhelny-biz.ru.

13 октября 2021 года Марс Тимербулатов прилетел из Калининграда и был задержан в аэропорту «Бегишево». 15 октября Советский райсуд отправил его под арест по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 404 млн рублей.

В начале декабря Советский районный суд Казани продлил Тимербулатову запрет определенных действий.

Маргарита Головатенко