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В Татарстане подтвердились шесть смертей от коронавируса

14:04, 11.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились шесть смертей от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.

От инфекции скончались четверо мужчин 1949, 1951, 1941, 1949 годов рождения и две женщины 1933, 1957 годов рождения.

Общее число умерших достигло 1 497 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 103 новых заражения COVID-19. В общей сложности коронавирусом заразились 43 749 татарстанцев.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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