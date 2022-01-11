В Татарстане подтвердились шесть смертей от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.
От инфекции скончались четверо мужчин 1949, 1951, 1941, 1949 годов рождения и две женщины 1933, 1957 годов рождения.
Общее число умерших достигло 1 497 человек.
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 103 новых заражения COVID-19. В общей сложности коронавирусом заразились 43 749 татарстанцев.
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