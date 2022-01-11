За последние сутки в Татарстане выявили 103 заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 103 новых заражения COVID-19. В общей сложности коронавирусом заразились 43 749 татарстанцев.
Всего выздоровели 37 090 человек, в том числе 229 — за последние сутки. Коронавирус стал причиной смерти еще шести жителей республики. В общей сложности инфекция унесла жизни 1 497 татарстанцев.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым