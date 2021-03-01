Словакия закупила первую партию вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения в ЕС

Фото: Максим Платонов (архив)

В Словакию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна закупила препарат несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Евросоюзе.

По словам премьера Словакии Игоря Матовича, «времени для промедления нет»: число летальных исходов от COVID-19 увеличивается, а вакцины от коронавируса не хватает.

Для вакцинации жителей Словакии ранее были закуплены препараты фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, пишет «РИА Новости». Прививочная кампания стартовала в стране еще в декабре прошлого года. По последним данным, первую прививку от коронавируса получили 305,8 тыс. жителей Словакии, вторую — 133,3 тысячи.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, заявка на регистрацию первой российской вакцины от коронавируса в Европейском Союзе была подана 29 января 2021 года. В начале февраля стало известно, что она была принята. Скорость ее одобрения определяется Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Татьяна Демина