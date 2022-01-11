За сутки в Казани произошло 165 ДТП — в одном из них погиб человек

Фото: Максим Платонов

За сутки в столице Татарстана произошло 165 ДТП. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший понедельник в городе задержали 11 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. У двух человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного гражданина.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Набережных Челнах ВАЗ-2101 насмерть сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. По словам очевидцев, водитель авто ехал на высокой скорости. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова