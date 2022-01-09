На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Группа ученых факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса — «дельтакрон». Об этом пишет газета Cyprus Times.

В этом варианте сочетаются некоторые мутации «дельты» и «омикрона». Профессор Леонтиос Костриккис сообщил, что сейчас Кипр находится на пике новой волны пандемии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что «дельтакрон» не вызывает озабоченности у властей.

На этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о выявлении незавозных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Впервые в стране выявили случай заражения новым вариантом в начале декабря. Его обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР — страны, где впервые зарегистрировали этот штамм коронавируса.



Татьяна Леухина