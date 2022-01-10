В 2022 году в Челнах по государственной программе отремонтируют дом культуры и построят театр

В 2022 году в рамках государственных программ в Набережных Челнах продолжат строительство здания русского драматического театра «Мастеровые» и капитальный ремонт здания ДК «Родник». Об этом сообщается на официальном сайте города.

Театр будет достроен по федеральной адресной программе «Развитие культуры». Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе 2022 года.

На ремонт здания ДК «Родник» планируется потратить 188 млн рублей. В текущем году в нем установят сценическое оборудование, мебель и проведут благоустройство территории. Капремонт проходит в рамках программы капитального ремонта объектов культуры.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее сообщалось, что в Татарстане в течение 2022 года по национальному проекту «Культура» построят, реконструируют и отремонтируют 11 объектов. Среди них музеи, дома культуры, детские музыкальные школы.

Дарья Акимова