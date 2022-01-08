В Татарстане в 2022 году по нацпроекту «Культура» построят и отремонтируют 11 объектов

Фото: Илья Репин (архив)

В 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Культура» построят, реконструируют и отремонтируют 11 объектов. Речь идет о музеях, домах культуры, детских музыкальных школах, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, в этом году под нацпроект «Культура» попадает Театр юного зрителя в Нижнекамске. Вместе с этим на 2022 год запланирована реновация кино-концертного зала в Альметьевске, сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он же рассказал и о планах по реализации других национальных проектов в республике в этом году. Так, по нацпроекту «Демография» в Казани постоят детский сад, а пгт. Алексеевское — крытый каток с искусственным льдом.



Татьяна Демина