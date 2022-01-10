На ремонт дорог в Набережных Челнах в 2022 году направят более 2 миллиардов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте автограда.



Ремонт улицы Гостева обойдется в 686,6 млн рублей. Реконструкция пройдет на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука. Там строится мост.

На реконструкцию улицы Хайер (I очередь) в этом году направят 338,7 миллиона рублей. Работу пройдут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В челнинском микрорайоне Замелекесье по федеральной программе «Жилье» в 2022 году планируется построить магистральную улицу. На эти цели выделено 38,5 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ряд работ на дорогах Набережных Челнов пройдет по республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети». Так, на ремонт кольцевой развязки на проспекте Дружбы Н ародов направят 196 миллионов рублей, улицы Шамиля Усманова от проспекта Дружбы Народов до улицы Академика Королева — 100 миллионов рублей.

По этой же программе в 2022 году в автограде отремонтируют подъездные пути к социально-значимым объектам. На эти цели направят 450 миллионов рублей. На ремонт внутриквартальных проездов предусмотрено 484 миллиона.



Напомним, в Набережных Челнах с 3 января закрыт для движения мост по улице Гостева, который связывает поселок ГЭС в Замелекесье. Ограничение вводится до 30 апреля 2022-го

Татьяна Демина