В Набережных Челнах до конца апреля 2022-го закроют для движения мост по улице Гостева

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах с 3 января 2022-го закроют для движения мост по улице Гостева, который связывает поселок ГЭС в Замелекесье. Это связано с реконструкцией автодороги.

На участке от улицы Батенчука до улицы Аэродромной будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе Набережных Челнов.

Ограничение движения вводится до 30 апреля 2022-го.

В ноябре сообщалось, что в Челнах почти на год могут перекрыть движение по улице Гостева. В сентябре стало известно, что в автограде проводится реконструкция дороги по улице Гостева и моста через Мелекеску. По состоянию на 15 сентября работы были выполнены на 13%. Стартовали они в августе 2021 года.



Татьяна Демина