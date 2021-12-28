В Челнах возвели первое пролетное строение моста на улице Гостева

Фото: скриншот видео

В Набережных Челнах на улице Гостева соорудили первое пролетное строение моста. Видеокадры опубликованы в instagram-аккаунте компании «РБР-16», которая занимается строительными работами.

Отмечается, что первое пролетное строение моста создавалось в течение дня. В беспрерывном формате более 10 часов проходил прием бетона. В общей сложности было принято 1 035 кубометров бетона.



«Это важный этап строительства моста, и следующий такой же для второго пролетного строения моста будет уже в марте 2022 года», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что в городе с 3 января 2022 года закроют для движения мост по улице Гостева, который связывает поселок ГЭС в Замелекесье. Причиной стала реконструкция автодороги.

Диана Жиленкова