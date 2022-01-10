В новогодние праздники в Казани родилось 446 детей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С полуночи 1 января до 8 утра 10 января 2022 года в Казани родилось 446 детей. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

За праздничные дни на свет появились 257 мальчиков и 189 девочек.

Первым в 2022 году в Казани родился ребенок в 00.01 в Клинике медицинского университета, это была девочка весом 2,9 кг. Ее родители — врачи, работающие в Зеленодольской ЦРБ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

1 января 2022 года на свет в Татарстане появилось 39 детей. Тогда родились 23 мальчика и 16 девочек.



Дарья Акимова