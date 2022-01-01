В Татарстане в новогоднюю ночь родился первый в этом году ребенок — это девочка

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В новогоднюю ночь, в 00.01, в Казани на свет появился первый ребенок, рожденный в Татарстане в наступившем году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Это девочка, и она появилась на свет в Казани в Клинике медицинского университета. Новорожденная весит 2 900 граммов. Ее родители — врачи, работающие в Зеленодольской ЦРБ. Мама — врач-эпидемиолог, отец — анестезиолог-реаниматолог. В их семье это второй ребенок, у девочки есть двухлетний брат.

Также в Клинике медицинского университета в час ночи родился мальчик весом 3 350 граммов.

Фото: Максим Платонов (архив)

16 декабря 2021 года в Зеленодольске родился 1000-й ребенок за прошлый год. Это оказалась девочка, которую назвали Софией.

Дарья Акимова