В Татарстане в новогоднюю ночь родился первый в этом году ребенок — это девочка
В новогоднюю ночь, в 00.01, в Казани на свет появился первый ребенок, рожденный в Татарстане в наступившем году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Это девочка, и она появилась на свет в Казани в Клинике медицинского университета. Новорожденная весит 2 900 граммов. Ее родители — врачи, работающие в Зеленодольской ЦРБ. Мама — врач-эпидемиолог, отец — анестезиолог-реаниматолог. В их семье это второй ребенок, у девочки есть двухлетний брат.
Также в Клинике медицинского университета в час ночи родился мальчик весом 3 350 граммов.
16 декабря 2021 года в Зеленодольске родился 1000-й ребенок за прошлый год. Это оказалась девочка, которую назвали Софией.
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