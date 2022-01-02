В Татарстане в первый день 2022 года родилось 39 детей

1 января 2022 года в Татарстане появилось на свет 39 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Согласно имеющимся данным, родились 23 мальчика и 16 девочек.

По прогнозам Пенсионного фонда России, в стране в 2022 году ожидается рождение 1,37 млн детей. Такие данные приводятся в заключении Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане первый ребенок, рожденный в новогоднюю ночь, появился на свет в 00.01 в Казани. Это девочка, второй ребенок в семье врачей.

Дарья Акимова