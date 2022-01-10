Новости общества

12:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 15 830 новых случаев заражения COVID-19

11:34, 10.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 15 830 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России зафиксировали 15 830 новых заражений коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 666 679 россиян.

В общей сложности выздоровели 9 706 802 жителя РФ, в том числе 19 890 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 741 человека. В общей сложности от COVID-19 скончались 316 904 россиянина.

Фото: Максим Платонов (архив)

За сутки проведено 340 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 940 680 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также