В России выявили 15 830 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России зафиксировали 15 830 новых заражений коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 666 679 россиян.

В общей сложности выздоровели 9 706 802 жителя РФ, в том числе 19 890 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 741 человека. В общей сложности от COVID-19 скончались 316 904 россиянина.

Фото: Максим Платонов (архив)

За сутки проведено 340 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 940 680 человек.

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Диана Жиленкова